Подмосковье стало лидером Всероссийского «Зелёного зачёта»

23 декабря 2025, 15:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Подмосковные школьники и студенты стали самыми активными участниками первого этапа Всероссийского конкурса «Зелёный зачёт». Экологическое тестирование объединило учащихся 8–11 классов и студентов первых–вторых курсов колледжей. Оно направлено на проверку знаний в области экологии, биологии, химии и географии, сообщили в Минэкологии Подмосковья.





Конкурс организовало Агентство стратегических инициатив совместно с АНО «Диалог Регионы». По количеству участников Московская область уверенно заняла первое место среди всех регионов страны.



«Зелёный зачёт» играет важную роль в подготовке будущих специалистов в сфере экологии. Конкурс проходит при поддержке ведущих профильных вузов, и для нас особенно важно, что победители получают преференции при поступлении. Поэтому приятно видеть, что подмосковные школьники и студенты проявили такой высокий интерес», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.