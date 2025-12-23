Подмосковье стало лидером Всероссийского «Зелёного зачёта»
Подмосковные школьники и студенты стали самыми активными участниками первого этапа Всероссийского конкурса «Зелёный зачёт». Экологическое тестирование объединило учащихся 8–11 классов и студентов первых–вторых курсов колледжей. Оно направлено на проверку знаний в области экологии, биологии, химии и географии, сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Конкурс организовало Агентство стратегических инициатив совместно с АНО «Диалог Регионы». По количеству участников Московская область уверенно заняла первое место среди всех регионов страны.
«Зелёный зачёт» играет важную роль в подготовке будущих специалистов в сфере экологии. Конкурс проходит при поддержке ведущих профильных вузов, и для нас особенно важно, что победители получают преференции при поступлении. Поэтому приятно видеть, что подмосковные школьники и студенты проявили такой высокий интерес», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.В число регионов-лидеров первого этапа также вошли Краснодарский край, Москва, Новосибирская и Свердловская области. Всего в экологическом тестировании приняли участие около 72 000 человек по всей России.
Второй этап «Зелёного зачёта» пройдет в феврале 2026 года. Лучших участников пригласят на очное решение олимпиадных заданий, а высокие результаты дадут возможность получить дополнительные баллы, которые могут стать существенным преимуществом при поступлении в ведущие российские вузы.