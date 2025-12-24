Минэкологии Подмосковья приглашает к участию в конкурсе «Чудеса природы»

24 декабря 2025, 12:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Минэкологии Московской области объявило старт нового сезона детского конкурса «Чудеса природы». Его проводят Росприроднадзор и Московский зоопарк при поддержке Комитета Государственной Думы по экологии и экофонда «Компас», сообщили в ведомстве.





Конкурс рассчитан на детей от 3 до 7 лет и их родителей. Он помогает через сказки, стихи и семейное творчество сформировать первые экологические привычки — заботу о природе.

«Конкурс «Чудеса природы» — уникальное мероприятие. В первую очередь, потому что он направлен на самых маленьких, на воспитание с юного возраста уважения и любви к природе, заботы об окружающей среде. А игровая, сказочная форма делает его еще интереснее, ярче, развивает творческие способности малыша. Приглашаю всех родителей и детей Подмосковья принять участие в конкурсе», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.