Минэкологии Подмосковья приглашает к участию в конкурсе «Чудеса природы»
Минэкологии Московской области объявило старт нового сезона детского конкурса «Чудеса природы». Его проводят Росприроднадзор и Московский зоопарк при поддержке Комитета Государственной Думы по экологии и экофонда «Компас», сообщили в ведомстве.
Конкурс рассчитан на детей от 3 до 7 лет и их родителей. Он помогает через сказки, стихи и семейное творчество сформировать первые экологические привычки — заботу о природе.
«Конкурс «Чудеса природы» — уникальное мероприятие. В первую очередь, потому что он направлен на самых маленьких, на воспитание с юного возраста уважения и любви к природе, заботы об окружающей среде. А игровая, сказочная форма делает его еще интереснее, ярче, развивает творческие способности малыша. Приглашаю всех родителей и детей Подмосковья принять участие в конкурсе», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.В прошлом году на конкурс поступило 1 660 заявок из 75 регионов России. Дети со всей страны делились новогодними историями о природе искренне и трогательно. В этом сезоне принимают видеозаписи новогодних сказок о природе и защите окружающей среды в стихах и прозе. Заявки можно подать до 18 января 2026 года.
Победителей выберут до 10 февраля 2026 года в пяти номинациях:
- «Новогодние приключения лесных жителей»,
- «Волшебная елка»,
- «Волшебные превращения»,
- «Семейные праздничные традиции»,
- «Здоровая планета».