Менделеевская олимпиада МГУ по химии собрала 200 участников из более чем 35 стран
Команды детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» впервые участвуют в Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая стартовала в Москве. Команды представляют Россию, Египет, Иорданию и Таиланд, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Юбилейная 60-я Менделеевская олимпиада МГУ собрала около 200 лучших учеников из более чем 35 стран. Она проводится с учётом принципов углеродной нейтральности, что привлекает внимание будущих химиков к проблемам экологического благополучия.
Олимпиаду начали проводить в 1967 году. С 2023-го она проходит в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Победители получают право поступать без экзаменов в лучшие вузы России.
На площадке Ломоносовского корпуса МГУ состоялась церемония открытия 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. В этом году основные её мероприятия проходят с 16 по 22 апреля.
«Для нас важно, что лауреаты и победители премии «Экология – дело каждого» из России и других стран стали участниками Олимпиады и могут заявить о себе на таких значимых международных площадках. В этом году Менделеевская олимпиада по химии – юбилейная. Она открывает перед ребятами не только научные горизонты, но и даёт опыт общения с лучшими представителями мирового химического сообщества. Уверена, что этот шаг станет для многих началом большого профессионального пути», – отметила Радионова.Международная премия Росприроднадзора существует уже пять лет. Она формирует новое поколение молодых лидеров, заинтересованных в науке, экологии и развитии межкультурного сотрудничества, объединяет талантливую молодёжь всего мира. В проекте участвуют все регионы России и свыше 105 государств. Он объединяет активных детей, молодёжь и взрослых со всего мира, вовлечённых в экологическую повестку. Они предлагают идеи и разработки в области устойчивого развития и сохранения окружающей среды.