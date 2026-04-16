Менделеевская олимпиада МГУ по химии собрала 200 участников из более чем 35 стран

16 апреля 2026, 20:14

оригинал Фото: пресс-центр премии «Экология – дело каждого»

Команды детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» впервые участвуют в Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая стартовала в Москве. Команды представляют Россию, Египет, Иорданию и Таиланд, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.





Юбилейная 60-я Менделеевская олимпиада МГУ собрала около 200 лучших учеников из более чем 35 стран. Она проводится с учётом принципов углеродной нейтральности, что привлекает внимание будущих химиков к проблемам экологического благополучия.



Олимпиаду начали проводить в 1967 году. С 2023-го она проходит в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Победители получают право поступать без экзаменов в лучшие вузы России.





Светлана Радионова (Фото: пресс-центр премии «Экология – дело каждого») На площадке Ломоносовского корпуса МГУ состоялась церемония открытия 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. В этом году основные её мероприятия проходят с 16 по 22 апреля.

«Для нас важно, что лауреаты и победители премии «Экология – дело каждого» из России и других стран стали участниками Олимпиады и могут заявить о себе на таких значимых международных площадках. В этом году Менделеевская олимпиада по химии – юбилейная. Она открывает перед ребятами не только научные горизонты, но и даёт опыт общения с лучшими представителями мирового химического сообщества. Уверена, что этот шаг станет для многих началом большого профессионального пути», – отметила Радионова.