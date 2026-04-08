Экологическая акция «Чистый лес» стартует в Подмосковье 25 апреля

08 апреля 2026, 19:44

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье начали подготовку к экологической акции «Чистый лес». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





В совещании по организации мероприятий участвовали представители Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, Мособлкомлеса и органов местного самоуправления.

«На встрече подвели итоги акции за 2025 год. Мероприятия прошли в 22 городских округах. Было очищено более 42 гектаров лесных участков, собрано 804 кубометра валежника и неликвидной древесины. В акции приняли участие 1 666 человек. В этом году планируется расширить географию её проведения: работы пройдут на 26 площадках в 23 городских и муниципальных округах региона», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин.