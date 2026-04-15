В Москве стартовал XVII форум «Экология»

15 апреля 2026, 09:20

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Москве начал работу XVII Международный форум «Экология» — одна из ключевых площадок России по вопросам природопользования, «зелёных» технологий и экологического просвещения. За 16 лет существования форума в ежегодную резолюцию вошло более 6000 предложений, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.







Мероприятие традиционно объединяет предпринимателей, общественных деятелей и представителей госструктур. В стратегической сессии о современном экопросвещении участвовал замминистра экологии Московской области Денис Савченков.



Он отметил, что ведомство ежегодно организует свыше 200 акций, лекций и марафонов. Сейчас идёт подготовка к Ярмарке экологических проектов: приём заявок по пяти номинациям продлится до 26 апреля. Презентация проектов-победителей состоится 5 июня в округе, который будет объявлен позднее.



Среди новых форматов взаимодействия с молодёжью в 2025 году — «Эко-завтрак с министром» и «Доброслет» в Рузе. К просветительской работе активно привлекаются муниципальные администрации. За 2025 год в мероприятиях участвовали более 270 тысяч жителей, на 2026 год запланировано уже свыше 2 тысяч событий.



Форум «Экология» продлится до 15 апреля.