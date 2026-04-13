В Подмосковье оптимизировали онлайн-сервис для инженерно-экологических изысканий
Сервис «Предоставление сведений для инженерно-экологических изысканий», размещённый на портале госуслуг Московской области, стал удобнее для пользователей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
О нововведениях рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Теперь к заявлению можно прикладывать файл с координатами земельного участка. Это увеличивает точность данных и упрощает подачу заявки. Кроме того, в электронной форме появилась возможность запрашивать ещё шесть видов сведений, важных для оценки возможности различной деятельности на участке», — объяснила Куртяник.Она добавила, что оптимизация онлайн-услуги поможет ускорить принятие решения при планировании работ и увеличит прозрачность процессов.