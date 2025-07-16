Меню подмосковных школ пополнят новые блюда

16 июля 2025, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В школьных столовых Московской области с 1 сентября появятся новые блюда. Об этом сообщила министр образования региона Ингрид Пильдес.





само меню останется прежним, но будет расширено за счёт новых позиций. В число новинок вошли блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель и напитки на выбор. Увеличится и количество свежих фруктов. Новинки будут предлагать школьникам на завтрак и на обед.



Новое меню введут во всех школах региона. Изменения стали результатом анализа предпочтений школьников и родителей.

«Мы понимаем, насколько значимо качественное питание для растущего организма. Дети проводят в школе значительную часть дня, и наша задача – обеспечить их не только знаниями, но и сбалансированным питанием», – подчеркнула министр.