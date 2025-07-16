Меню подмосковных школ пополнят новые блюда
В школьных столовых Московской области с 1 сентября появятся новые блюда. Об этом сообщила министр образования региона Ингрид Пильдес.
само меню останется прежним, но будет расширено за счёт новых позиций. В число новинок вошли блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель и напитки на выбор. Увеличится и количество свежих фруктов. Новинки будут предлагать школьникам на завтрак и на обед.
Новое меню введут во всех школах региона. Изменения стали результатом анализа предпочтений школьников и родителей.
«Мы понимаем, насколько значимо качественное питание для растущего организма. Дети проводят в школе значительную часть дня, и наша задача – обеспечить их не только знаниями, но и сбалансированным питанием», – подчеркнула министр.При этом Пильдес напомнила, что в Подмосковье продолжает действовать система контроля за качеством школьного питания. Мониторинг проводят ежедневно сотрудники Минобразования региона, муниципальных органов управления образованием и представители Отраслевого Союза развития социального питания. Для этого применяется цифровая платформа «Проверки Подмосковья» с обязательной фотофиксацией блюд.
В дегустациях могут поучаствовать и родители. Посетить школьную столовую они могут по предварительной записи.