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Меню подмосковных школ пополнят новые блюда

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В школьных столовых Московской области с 1 сентября появятся новые блюда. Об этом сообщила министр образования региона Ингрид Пильдес.



само меню останется прежним, но будет расширено за счёт новых позиций. В число новинок вошли блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель и напитки на выбор. Увеличится и количество свежих фруктов. Новинки будут предлагать школьникам на завтрак и на обед.

Новое меню введут во всех школах региона. Изменения стали результатом анализа предпочтений школьников и родителей.

«Мы понимаем, насколько значимо качественное питание для растущего организма. Дети проводят в школе значительную часть дня, и наша задача – обеспечить их не только знаниями, но и сбалансированным питанием», – подчеркнула министр.
При этом Пильдес напомнила, что в Подмосковье продолжает действовать система контроля за качеством школьного питания. Мониторинг проводят ежедневно сотрудники Минобразования региона, муниципальных органов управления образованием и представители Отраслевого Союза развития социального питания. Для этого применяется цифровая платформа «Проверки Подмосковья» с обязательной фотофиксацией блюд.

В дегустациях могут поучаствовать и родители. Посетить школьную столовую они могут по предварительной записи.


Лора Луганская

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