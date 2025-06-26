В Роскачестве предупредили, где на кухне скапливается больше всего бактерий
Эксперт Роскачества Хрипко: на ручке холодильника скапливаются опасные бактерии
Разделочные доски и ручка холодильника представляют большую опасность на кухне для домочадцев, так как на этих поверхностях «обитает» большое количество опасных бактерий. Об этом «Радио 1» сообщила эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.
«Это могут быть разделочные доски, особенно из-под сырого мяса, рыбы. Также стоит почаще мыть дренажные отверстия в раковине, поскольку в них скапливаются остатки еды, а значит, являются активным источником микробов. Также стоит обратить внимание на такие поверхности, как ручка холодильника, и другие места, которые, как правило, не принято мыть, но при этом их постоянно касаются и после этого могут брать продукты», — пояснила эксперт.Она отдельно отметила, что опасность представляют ручки холодильника. Их не принято часто мыть, но при этом люди регулярно трогают их руками, а потом берут продукты.
Ранее в беседе с «Радио 1» Екатерина Хрипко объяснила, почему губки для мытья посуды надо менять каждые 10 дней и дала советы, как снизить риск заражения кишечными инфекциями.