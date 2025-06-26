В Роскачестве предупредили, где на кухне скапливается больше всего бактерий

26 июня 2025, 15:17

Эксперт Роскачества Хрипко: на ручке холодильника скапливаются опасные бактерии

Фото: iStock/Prostock-Studio

Разделочные доски и ручка холодильника представляют большую опасность на кухне для домочадцев, так как на этих поверхностях «обитает» большое количество опасных бактерий. Об этом «Радио 1» сообщила эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.







«Это могут быть разделочные доски, особенно из-под сырого мяса, рыбы. Также стоит почаще мыть дренажные отверстия в раковине, поскольку в них скапливаются остатки еды, а значит, являются активным источником микробов. Также стоит обратить внимание на такие поверхности, как ручка холодильника, и другие места, которые, как правило, не принято мыть, но при этом их постоянно касаются и после этого могут брать продукты», — пояснила эксперт.