Мероприятие «Город профессий» пройдет в Подмосковье в День защиты детей
Общеобластное мероприятие «Город профессий» пройдет в 90 парках Подмосковья в честь Дня защиты детей. Об этом написал глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Ребята смогут попробовать себя в роли спасателя, врача, эколога, повара и множестве других профессий. Еще в 69 парках будем бесплатно угощать детей мороженым», — написал губернатор.Уточняется, что в городском парке Каширы запланирована выставка техники «Все профессии важны, все профессии нужны», в рамках которой состоится интерактивная программа. Присутствующие сыграют в гигантскую дженгу, поучаствуют в фестивале красок и попробуют маршмеллоу.
А в рузском парке «Городок» пройдет «Блестящая дискотека» из крио, мыльного и химического шоу. Можно посетить «воздушный дом», планетарий и даже шоу роботов. Гости увидят целую концертную программу.
Ступинский парк им. Н. Островского порадует гостей показательными выступлениями в скейт-парке, интерактивным «Уроком чистой воды», мастер-классом по чирлидингу и концертом, а вечером всех желающих ждет пенная дискотека.
Коломенский парк Мира покажет развлекательные программы «Емеля в городе профессий» и «Открой свои таланты», а еще организаторы подготовят несколько интерактивных площадок: «Улица медиков», «Спортивный бульвар», «Литературный сквер», «Швейный переулок» и «Аллею дизайна».
Шоу мыльных пузырей и ростовых фигур покажут в городском парке Шаховской. Помимо этого, гости посетят выставку, поучаствуют в викторине «Город профессий» и в игровой программе «Город детства».
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