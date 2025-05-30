В Кашире за пять лет ввели в сельхозоборот около 8 тысяч га земель

30 мая 2025, 18:32

Около восьми тысяч гектаров ранее неиспользованных земель ввели в сельскохозяйственный оборот в городском округе Кашира с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ход сельхозработ на полях каширской компании «МВС АГРО» проверил глава округа Михаил Шувалов.





«Посмотрели, как ведётся эта работа, пообщались с аграриями. (…) Отдельно хочется отметить то, как вводятся в оборот неиспользованные ранее земли. За пять лет в этом аспекте мы сильно выросли, обеспечивая необходимый уровень продовольственной безопасности», — сказал Михаил Шувалов.