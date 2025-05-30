В Кашире за пять лет ввели в сельхозоборот около 8 тысяч га земель
Около восьми тысяч гектаров ранее неиспользованных земель ввели в сельскохозяйственный оборот в городском округе Кашира с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход сельхозработ на полях каширской компании «МВС АГРО» проверил глава округа Михаил Шувалов.
«Посмотрели, как ведётся эта работа, пообщались с аграриями. (…) Отдельно хочется отметить то, как вводятся в оборот неиспользованные ранее земли. За пять лет в этом аспекте мы сильно выросли, обеспечивая необходимый уровень продовольственной безопасности», — сказал Михаил Шувалов.Общая площадь посевных площадей в Кашире в настоящее время составляет около 23 тысяч гектаров. В этом году аграрии округа планируют ввести в оборот ещё более 300 га ранее неиспользованных земель.