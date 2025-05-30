В Люберцах заработало новое деревообрабатывающее производство
Новую производственную площадку запустила на территории округа Люберцы компания «СтройСнаб», специализирующаяся на выпуске деревянных стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «СтройСнаб» запустила в работу предприятие по обработке древесины и производству изделий из дерева. Площадь предприятия составляет полторы тысячи квадратных метров. Участок для реализации этого инвестиционного проекта компании предоставили в рамках региональной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что объём инвестиций в проект составляет 120 миллионов рублей, а также добавила, что на новом предприятии открывается около 20 вакансий.