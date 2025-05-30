В Наро-Фоминске прохожий спас 82-летнюю женщину от мошенников
Житель Наро-Фоминска помешал мошенникам забрать сбережения 82-летней женщины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Аферисты позвонили пожилой жительнице Наро-Фоминска и убедили её в том, что некие злоумышленники пытаются перевести деньги с её счёта на помощь ВСУ. И чтобы помешать этому, всё надо срочно обналичить и передать курьеру: якобы для зачисления на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.Пенсионерка сняла более двух миллионов рублей и пришла в условленное место для передачи денег. При этом она продолжала говорить с мошенниками по громкой связи. Разговор услышал находившийся неподалёку мужчина. Он догадался, что происходит, и вызвал полицию.
Оперативно прибывшие полицейские задержали при передаче денег курьера мошенников: им оказался 18-летний приезжий из Барнаула. Сейчас ведётся розыск остальных участников аферы.