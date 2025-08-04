В Раменском парке проведут уроки танцев, мастер-классы и кинопоказы

04 августа 2025, 18:55

Фото: Алексей Гречушников

Раменский парк опубликовал программу культурно-развлекательных мероприятий на период с 5 по 10 августа. События пройдут на нескольких площадках парка, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Во вторник, 5 августа, на площадке «Лира» состоятся детские мероприятия – подвижные игры, спортивные эстафеты и творческий мастер-класс «Мастерим своими руками». В пятницу, 8 августа, там же пройдут весёлые старты для детей и повторный мастер-класс.

«Суббота станет самым насыщенным днём. В 8:30 утра на баскетбольной площадке начнутся занятия по танцам для участников клуба «Активное долголетие». На Исторической аллее проведут урок гавайских танцев. Вечерняя программа на площадке «Лира» будет включать ретро- и молодёжные танцы. Завершится она кинопоказом в 21 час», – говорится в сообщении.