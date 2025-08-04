В Ильинском масштабным концертом и ярмаркой отметили День села
День села с размахом отметили в Ильинском. Об этом рассказали в пресс-службе городского округа Красногорск.
Торжественная часть праздника началась с приветствия начальника отдела Ильинское управления по развитию территорий Марии Козловской. Она поблагодарила активных жителей села за добросовестный труд и любовь к родному краю, вручила отличившимся благодарственные письма.
«Концертную программу открыл Хор инженерных войск. Затем солисты дома культуры «Луч» Андрей Куликов и Евгений Вартанов исполнили лучшие песни. Во время выступления фолк-группы «Купава» современные этнические мотивы создали атмосферу настоящего праздника. Для детей были организованы аттракционы и аквагрим от художников Елизаветы Соц и Анны Новиковой», – говорится в сообщении.На ярмарке рукоделия посетители могли приобрести уникальные изделия – от вязаных игрушек до изготовленных вручную изысканных украшений.