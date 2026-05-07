Подмосковные гандболисты победили на всероссийских соревнованиях среди юношей

Сборная Московской области одержала победу на всероссийских соревнованиях по гандболу среди юношей до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Перми с 26 апреля по 6 мая. В нём приняли участие 12 лучших команд из девяти регионов России.





«За Подмосковье выступили десять воспитанников Спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта. В финале они победили столичную команду «Тушино» со счётом 18:11. А третье место заняла сборная Астраханской области», — говорится в сообщении.