В Подмосковье с начала года заготовили почти 30 тонн донорской крови

07 мая 2026, 11:09

Почти 30 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года — на полторы тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На постоянной основе доноров принимают в Московском областном центре крови и его филиалах в Наро-Фоминске, Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Кроме того, регулярно проводятся выездные акции.





«Благодаря активности и неравнодушию доноров Подмосковье полностью закрывает свою потребность в донорской крови и компонентах», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.