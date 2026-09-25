«Метровагонмаш» с начала года поставил 350 вагонов для подземок

25 сентября 2026, 23:03

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие «Метровагонмаш» из Мытищ с начала года поставило 350 вагонов. Об этом в поздравлении с Днём машиностроителя сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Это 240 вагонов для Московского метрополитена, ещё 54 – для метро Санкт-Петербурга, а также 56 вагонов для метро Ташкента.

«Метровагонмаш» входит в топ-4 крупнейших в мире поставщиков вагонов метро. По итогам прошлого года компания реализовала 524 вагона метро, с начала 2026-го – ещё 350. Сегодня на заводе изготовлено более 320 вагонов модели «Москва-2026», 296 введено в эксплуатацию», – уточнила Зиновьева.