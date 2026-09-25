В Троице-Сергиевой лавре создадут музей колокольного искусства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил создание в Троице-Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Музей разместят на первом этаже колокольни. Там сейчас проходит выставка, посвящённая колокольному наследию обители.
«Экспозиция познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Посетителям расскажут, как отливают новые колокола, как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут приёмы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры», – рассказали в администрации.В экспозиции будут представлены старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории, осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти, и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама колокольня обители. Экскурсии на неё будут начинаться с осмотра экспозиции.
Сейчас идёт разработка дизайн-проекта музея. К работе привлечены специалисты Сергиево-Посадского музея-заповедника.