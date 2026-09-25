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«Русский Халк» из Люберец объявит о подготовке к мировому рекорду

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Экстремал-общественник из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» начинает готовиться к новому мировому рекорду. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.



4 октября в России отмечают День силы.

«В преддверии этого праздника официально объявлю о старте подготовки к беспрецедентному мировому рекорду, который должен быть установлен в следующем году в Люберцах. Я попытаюсь отбуксировать три автобуса малого класса и выполнить при этом девять сложнейших номеров сценического экстрима», – рассказал Агаджанян.
Он намерен посвятить будущий рекорд участникам спецоперации и силе духа российских бойцов.
Лора Луганская

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