«Русский Халк» из Люберец объявит о подготовке к мировому рекорду
Экстремал-общественник из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» начинает готовиться к новому мировому рекорду. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
4 октября в России отмечают День силы.
«В преддверии этого праздника официально объявлю о старте подготовки к беспрецедентному мировому рекорду, который должен быть установлен в следующем году в Люберцах. Я попытаюсь отбуксировать три автобуса малого класса и выполнить при этом девять сложнейших номеров сценического экстрима», – рассказал Агаджанян.Он намерен посвятить будущий рекорд участникам спецоперации и силе духа российских бойцов.