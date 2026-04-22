Между станциями Быково и Удельная досрочно открыли подземный переход

22 апреля 2026, 17:24

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Между железнодорожными станциями Быково и Удельная в Раменском городском округе завершили строительство подземного пешеходного перехода. Движение по нему открыли на четыре месяца раньше срока, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Переход под путями соединил Южный проспект и улицу Интернациональную.

«Это очень важный для округа инфраструктурный объект. Транспортная доступность улучшится для более чем 1500 человек. Переход объединит две разобщённые части Быково. Раньше пешеходы сталкивались с проблемами безопасного прохода через пути, были и сложности для людей с ограниченной подвижностью. Новый переход устранил все барьеры, создав прямой и безопасный маршрут через железнодорожные пути МЦД-3 с высокой интенсивностью движения поездов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.