В выходные в Подмосковье запустят ещё 12 сезонных автобусных маршрутов
Мострансавто с приходом весны продолжает запускать сезонные маршруты до садовых некоммерческих товариществ и добавлять автобусы на уже действующие направления. Цель – обеспечить комфорт для жителей и гостей Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
С 17 апреля начали работать маршруты №21 «Раменское (3-й квартал) – ст. Бронницы – Пласкинино (Сады)»; №39 «Кашира – Топтыково – Большое Ильинское» и №54 «ст. Бронницы – Марково».
Ещё на два маршрута добавили дополнительные автобусы №43 «Клин – Высоковск – Ново-Петровское» и №52 «Клин – Саньково».
С 18 апреля заработают маршруты из Павловского Посада и Электрогорска. А с 20 апреля для жителей Королёва начнёт действовать маршрут №26 «ст. Болшево – Невзоровское кладбище».
Как отметили в ведомстве, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
