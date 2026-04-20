В Подмосковье более 8000 такси прекратили работу из-за отсутствия страховки
В Подмосковье с начала года более 15 700 машин такси приостановили работу из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Московской области.
Согласно закону, все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Он защищает пассажиров во время поездки, обеспечивая выплату в случае аварии.
«С начала года мы приостановили деятельность более чем 15 7000 машин. По итогам этой работы более 7 600 водителей оформили полис и возобновили работу. Разрешения остальных 8000 аннулировали. При этом за аналогичный период прошлого года разрешения были аннулированы у 2 500 машин. Предоставление услуг такси без ОСГОП грозит не только отзывом разрешения, но и административным штрафом», – рассказали в ведомстве.Согласно статье КоАП РФ, осуществление перевозок пассажиров без договора ОСГОП влечёт штраф для должностных лиц до 50 000 рублей, а для юридических лиц – до миллиона рублей.
Федеральная мера об обязательном оформлении страховки была принята 1 сентября 2024 года. Ранее при любом происшествии в дороге пассажиры могли претендовать на выплату в рамках полиса ОСАГО до 500 000 рублей. Сейчас они получили дополнительную финансовую защиту. В случае ДТП пассажиры могут претендовать на выплату до двух миллионов рублей за вред, причинённый жизни или здоровью, а также до 23 000 рублей – за вред имуществу.
Полис перевозчик оформляет сроком на год. После этого в выбранной страховой компании ему необходимо подать заявление через РПГУ на подуслугу «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси». Сегодня в Московской области зарегистрировано более 119 000 машин такси и свыше 31 500 перевозчиков.