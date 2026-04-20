В Подмосковье более 8000 такси прекратили работу из-за отсутствия страховки

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье с начала года более 15 700 машин такси приостановили работу из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Московской области.





Согласно закону, все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Он защищает пассажиров во время поездки, обеспечивая выплату в случае аварии.

«С начала года мы приостановили деятельность более чем 15 7000 машин. По итогам этой работы более 7 600 водителей оформили полис и возобновили работу. Разрешения остальных 8000 аннулировали. При этом за аналогичный период прошлого года разрешения были аннулированы у 2 500 машин. Предоставление услуг такси без ОСГОП грозит не только отзывом разрешения, но и административным штрафом», – рассказали в ведомстве.