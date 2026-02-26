На ремонте хоровой школы в Дубне приступили к обустройству кровли
В Дубне продолжается капитальный ремонт здания Детской хоровой школы мальчиков и юношей, расположенного на улице Векслера. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
Постройку обновляют по региональной госпрограмме «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В настоящее время в школе продолжаются демонтажные работы и начался ремонт кровли», — говорится в сообщении.Площадь здания составляет свыше 1000 квадратных метров. Там обновят крышу и фасад, заменят системы водоснабжения, канализации и отопления, электропроводку, сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений. Кроме того, предусматривается благоустройство пришкольной территории.
Все работы должны завершить до конца текущего года.