В Подмосковье возьмут под авиационный контроль около 900 тысяч га лесов

26 февраля 2026, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Три воздушных судна будут заниматься противопожарным авиационным патрулированием подмосковных лесов в 2026 году. Общая площадь такого мониторинга составит около 900 тысяч гектаров, а протяжённость маршрутов — почти 830 км. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Авиапатрули будут ежедневно пролетать по двум маршрутам. Кроме того, при высокой пожарной опасности предусматриваются вылеты до трёх раз в день.





«Всего лётчики-наблюдатели проведут над лесами Московской области около 700 часов», — говорится в сообщении.