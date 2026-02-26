Достижения.рф

В Подмосковье возьмут под авиационный контроль около 900 тысяч га лесов

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Три воздушных судна будут заниматься противопожарным авиационным патрулированием подмосковных лесов в 2026 году. Общая площадь такого мониторинга составит около 900 тысяч гектаров, а протяжённость маршрутов — почти 830 км. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Авиапатрули будут ежедневно пролетать по двум маршрутам. Кроме того, при высокой пожарной опасности предусматриваются вылеты до трёх раз в день.

«Всего лётчики-наблюдатели проведут над лесами Московской области около 700 часов», — говорится в сообщении.
В задачи, которые будут решать авиамониторинг, входит не только выявление возгораний, но и контроль за соблюдением противопожарных и санитарных правил в лесных массивах.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0