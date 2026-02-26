В Подмосковье возьмут под авиационный контроль около 900 тысяч га лесов
Три воздушных судна будут заниматься противопожарным авиационным патрулированием подмосковных лесов в 2026 году. Общая площадь такого мониторинга составит около 900 тысяч гектаров, а протяжённость маршрутов — почти 830 км. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Авиапатрули будут ежедневно пролетать по двум маршрутам. Кроме того, при высокой пожарной опасности предусматриваются вылеты до трёх раз в день.
«Всего лётчики-наблюдатели проведут над лесами Московской области около 700 часов», — говорится в сообщении.В задачи, которые будут решать авиамониторинг, входит не только выявление возгораний, но и контроль за соблюдением противопожарных и санитарных правил в лесных массивах.