Международная алюминиевая компания запускает импортозамещающий проект

25 июня 2025, 15:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Международная алюминиевая компания в Павловском Посаде в рамках импортозамещения запускает уникальный проект – участок по производству всех типоразмеров матриц для экструзии алюминиевых профилей. Это важный шаг в минимизации зависимости от зарубежных поставщиков, сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.





Цель проекта – снизить зависимость от поставок из Турции и Китая, создать надежную систему отечественного производства, повысить качество клиентского сервиса через сокращение сроков выполнения заказов.



Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

На первом этапе запуск нового участка позволил наладить производство до 100 матриц в месяц. Это эквивалентно годовому обороту порядка 100 млн рублей. На втором этапе мощности будут увеличены до 300 матриц ежемесячно, что принесёт компании около 300 млн рублей оборота в год.

«Международная алюминиевая компания вновь демонстрирует, как современный подход к производству, грамотная стратегия и внедрение инноваций позволяют достигать устойчивого экономического роста даже в условиях внешних ограничений. Этот проект – важный вклад в развитие региональной экономики, укрепление отечественного экспортного потенциала и достижение технологической независимости», – сказал глава муниципалитета Денис Семёнов.