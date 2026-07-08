Международный фестиваль «Сильные фигуры» соберёт в Красногорске гольфистов 17 стран
18 июля в гольф-клубе Moscow Country Club в городском округе Красногорск состоится Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Главным событием фестиваля станет пятая матчевая встреча по гольфу сборной России со сборной мира.
«В этом году планируется участие гольфистов из 17 стран. Национальную команду возглавит первый зампред Госдумы Александр Жуков, сборную мира – президент Общества дружбы с Республикой Бангладеш Саттар Миа. В программе фестиваля – турниры по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам», - отметили в пресс-службе.
В соревнованиях будут участвовать олимпийские чемпионы, государственные деятели, а также сборные зарубежных стран, составленные из сотрудников посольств.
Турнир пройдёт по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, Нахабино, ул. Спортивная, д. 1 (гольф-клуб Moscow Country Club).