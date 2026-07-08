Сборная Подмосковья победила на этапе чемпионата России по мотокроссу

08 июля 2026, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первое место на шестом этапе чемпионата России по мотокроссу и второе место на третьем этапе национального первенства завоевали команды Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили на трассе «Наиком Арена» в Набережных Челнах 4 и 5 июля.





«Лидирующие позиции на чемпионате страны Подмосковью обеспечили выступления взрослой команды АНО «ММТ Мотоспорт» в классах МХ-1 и МХ-2. Призовые места заняли Семён Рыбаков, Артемий Назаров и Евгений Бобрышев», — говорится в сообщении.