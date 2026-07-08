Сборная Подмосковья победила на этапе чемпионата России по мотокроссу
Первое место на шестом этапе чемпионата России по мотокроссу и второе место на третьем этапе национального первенства завоевали команды Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили на трассе «Наиком Арена» в Набережных Челнах 4 и 5 июля.
«Лидирующие позиции на чемпионате страны Подмосковью обеспечили выступления взрослой команды АНО «ММТ Мотоспорт» в классах МХ-1 и МХ-2. Призовые места заняли Семён Рыбаков, Артемий Назаров и Евгений Бобрышев», — говорится в сообщении.Кроме того, на первенстве России серебро в командном зачёте завоевал юниорский состав подмосковной команды Flower of life racing team. А в клубном зачёте команда области вышла на первое место.