В Подмосковье продолжают принимать заявки на фестиваль «Город танцует в парках»

Видео: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Подмосковье продолжается приём заявок на участие в III Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках». В этом году он приглашает танцоров со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
17 мая на сцене Центрального городского парка Королева смогут выступить танцоры всей страны. Участники из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.
Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Подробную информацию можно найти на сайте и в танцевальном сообществе фестиваля во ВКонтакте.
Читайте также:
В Московской области начался набор детей в школы искусств
Выставка работ Шишкина в Звенигороде привлекла более 10 тысяч посетителей
В Горках откроют необычную выставку к 155-летию со дня рождения Ленина
«Оценивать выступления участников вместе с худруком проекта, заслуженным артистом России, хореографом Егором Дружининым будет звёздное жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Лёша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссёр Владимир Варнава», – отметили в ведомстве.Подать заявку на участие можно на сайте до 23 апреля.
Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Подробную информацию можно найти на сайте и в танцевальном сообществе фестиваля во ВКонтакте.
Читайте также:
В Московской области начался набор детей в школы искусств
Выставка работ Шишкина в Звенигороде привлекла более 10 тысяч посетителей
В Горках откроют необычную выставку к 155-летию со дня рождения Ленина
Лора Луганская