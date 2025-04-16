На выставке «Наш Гагарин» в Люберцах представят кардиограмму первого космонавта

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Выставка «Наш Гагарин», посвящённая первому космонавту Земли, откроется 30 апреля в Музейно-выставочном комплексе Люберец, посетители увидят фотографии и личные вещи Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.
«В экспозицию вошли материалы из нескольких музеев, включая фотографии Гагарина, сделанные в 1950-1960 гг., запечатлевшие тренировки, первые минуты перед полётом, всемирный триумф после возвращения на Землю, визиты космонавта в разные страны, а также семейные кадры. Особое место на выставке занимает электрокардиограмма Гагарина, записанная 11 апреля 1961 года в 19 часов 35 минут — накануне запуска ракеты», — говорится в сообщении.Кроме того, гости выставки смогут увидеть парту, за которой сидел Юрий Гагарин в Люберецком ремесленном училище № 10, когда учился там на литейщика, а также фуражку, в которой он ходил в училище.
Выставка будет работать до 15 июня.
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