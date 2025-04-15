Выставка работ Шишкина в Звенигороде привлекла более 10 тысяч посетителей

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Масштабная экспозиция произведений знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина из собрания Государственного Русского музея продолжает набирать популярность. С момента открытия 6 марта в Звенигородском музее-заповеднике выставку посетили свыше 10 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Читайте также:
День открытых дверей в университете «Дубна» посетили более 400 абитуриентов
Гостей каширских парков ждут игры, мастер-классы и йога смеха
ИИ помог устранить более 1,8 тыс. нарушений в сфере питания в Подмосковье
Дайана Хусинова