Международный музыкальный конкурс «Интервидение» объявил набор волонтёров

Фото: сайт Добро.рф
Стартовала заявочная кампания на участие волонтёров в проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Интервидение» возвращается в Россию после длительного перерыва. 20 сентября на одной сцене Live Арены соберутся исполнители из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. В конкурсе примут участие более 20 стран.
Подать заявку можно на платформе. Принять участие в заявочной кампании может каждый желающий житель Москвы и Подмосковья старше 14 лет с опытом волонтёрской деятельности на крупных проектах. В некоторых направлениях деятельности на «Интервидении» необходимо знание одного иностранных языков.
Волонтёры займутся размещением участников конкурса, будут содействовать работе СМИ, помогать решать транспортные и логистические вопросы, взаимодействовать со зрителями и гостями, оказывать помощь режиссерско-постановочной группе.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» – конкурс эстрадной песни Международной организации радиовещания и телевидения. Прообразом в 1961 году стал международный фестиваль песни в польском городе Сопот.
О том, что за организацию «Интервидения» взялись снова, сообщили в ноябре 2023 года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В новом конкурсе должны участвовать в первую очередь страны БРИКС.
Читайте также:
Названы место и время проведения областного фестиваля керамики «Синница 2025»
Объявлен набор координаторов Летних школ арт-кластера «Таврида»
В Подмосковье стартует приём заявок на грантовый конкурс для НКО
Подать заявку можно на платформе. Принять участие в заявочной кампании может каждый желающий житель Москвы и Подмосковья старше 14 лет с опытом волонтёрской деятельности на крупных проектах. В некоторых направлениях деятельности на «Интервидении» необходимо знание одного иностранных языков.
«Для нас особенно важно и приятно, что событие такого масштаба и значения, как «Интервидение», пройдёт в Подмосковье. Приложим максимум сил, чтобы каждый участник, гость и зритель почувствовал заботу и получил самые добрые впечатления. Одна из задач сейчас – сформировать волонтёрский корпус. Добровольцы уже не раз проявляли себя с лучшей стороны. Уверен, они внесут свою лепту в успех «Интервидения». Их энергия, улыбки и отзывчивость создадут особую атмосферу гостеприимства и доброжелательности», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.После успешного отбора, волонтерам необходимо будет пройти специальное обучение. Участникам расскажут о миссии и ценностях конкурса, а также об особенностях добровольческой деятельности в контексте выбранного направления на «Интервидении».
Волонтёры займутся размещением участников конкурса, будут содействовать работе СМИ, помогать решать транспортные и логистические вопросы, взаимодействовать со зрителями и гостями, оказывать помощь режиссерско-постановочной группе.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» – конкурс эстрадной песни Международной организации радиовещания и телевидения. Прообразом в 1961 году стал международный фестиваль песни в польском городе Сопот.
О том, что за организацию «Интервидения» взялись снова, сообщили в ноябре 2023 года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В новом конкурсе должны участвовать в первую очередь страны БРИКС.
Читайте также:
Названы место и время проведения областного фестиваля керамики «Синница 2025»
Объявлен набор координаторов Летних школ арт-кластера «Таврида»
В Подмосковье стартует приём заявок на грантовый конкурс для НКО
Лора Луганская