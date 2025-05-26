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Международный музыкальный конкурс «Интервидение» объявил набор волонтёров

Фото: сайт Добро.рф

Фото: сайт Добро.рф

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Стартовала заявочная кампания на участие волонтёров в проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Интервидение» возвращается в Россию после длительного перерыва. 20 сентября на одной сцене Live Арены соберутся исполнители из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. В конкурсе примут участие более 20 стран.

Подать заявку можно на платформе. Принять участие в заявочной кампании может каждый желающий житель Москвы и Подмосковья старше 14 лет с опытом волонтёрской деятельности на крупных проектах. В некоторых направлениях деятельности на «Интервидении» необходимо знание одного иностранных языков.
«Для нас особенно важно и приятно, что событие такого масштаба и значения, как «Интервидение», пройдёт в Подмосковье. Приложим максимум сил, чтобы каждый участник, гость и зритель почувствовал заботу и получил самые добрые впечатления. Одна из задач сейчас – сформировать волонтёрский корпус. Добровольцы уже не раз проявляли себя с лучшей стороны. Уверен, они внесут свою лепту в успех «Интервидения». Их энергия, улыбки и отзывчивость создадут особую атмосферу гостеприимства и доброжелательности», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
После успешного отбора, волонтерам необходимо будет пройти специальное обучение. Участникам расскажут о миссии и ценностях конкурса, а также об особенностях добровольческой деятельности в контексте выбранного направления на «Интервидении».

Волонтёры займутся размещением участников конкурса, будут содействовать работе СМИ, помогать решать транспортные и логистические вопросы, взаимодействовать со зрителями и гостями, оказывать помощь режиссерско-постановочной группе.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» – конкурс эстрадной песни Международной организации радиовещания и телевидения. Прообразом в 1961 году стал международный фестиваль песни в польском городе Сопот.

О том, что за организацию «Интервидения» взялись снова, сообщили в ноябре 2023 года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В новом конкурсе должны участвовать в первую очередь страны БРИКС.

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В Раменском парке пройдут спортивные и развлекательные мероприятия
26 мая 2025, 19:28

Фото: администрация г.о. Раменский

Весенние дни с пользой для здоровья можно провести в Раменском парке. Как уточнили в администрации городского округа, во вторник, 27 мая, дети смогут поучаствовать в «Веселых стартах» на площадке «Лира». Начало в 15:40. А уже в 16:25 состоится творческий мастер-класс по рукоделию.
Спортивная игровая программа на «Лире» запланирована в четверг, 29 мая. Начало в 13:45. После этого в 14:25 все желающие поучаствуют в творческом мастер-классе, а в 15:20 для детей начнется анимационная игровая программа.

Кроме того, в пятницу, 30 мая, на той же локации пройдут ретро-танцы. На следующий день в субботу на баскетбольной площадке организуют мастер-класс по йоге. Начало в 10:00. Для тех, кого привлекают гавайские танцы, в то же время проведут одноименный мастер-класс. После этого в полдень на детской велотрассе начнутся подвижные игры для детей.

В воскресенье, 1 июня, в 9:00 можно поучаствовать в йоге на «Лире», затем в открытой фитнес-тренировке на баскетбольной площадке. Начало в 11:00. На все мероприятия вход свободный, возрастные ограничения 6 .

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Более 50 подмосковных организаций получили лицензию на управление домами
26 мая 2025, 18:47

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные управляющие организации с начала года получили из Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области 54 лицензии на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Лицензия выдается на пять лет после проведения проверки и получения положительного заключения лицензионной комиссией», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что подать заявление о предоставлении лицензии можно на региональном портале госуслуг.

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В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения
26 мая 2025, 18:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт перильных, тросовых и металлических барьерных ограждений провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в восьми округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В городской черте ограждения отремонтировали на улице Парковая в Подольске, на улице Профессиональная в Дмитрове и на улице Первомайская в Истре», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы провели в малых населённых пунктах: на дороге в селе Внуково Дмитровского округа, на Осташковском шоссе в мытищинском посёлке Жостово, в деревне Немцово округа Домодедово, в деревне Гришенки округа Чехов, на улице Первомайская в посёлке Мисайлово Ленинского округа и на 76-м километре Каширского шоссе в округе Ступино.

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Названы место и время проведения областного фестиваля керамики «Синница 2025»
26 мая 2025, 18:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Раменском муниципальном округе 14 июня состоится областной открытый фестиваль российской керамики «Синница 2025». Он приурочен ко Дню народных художественных промыслов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Гости окунутся в мир керамики, посетят с экскурсией предприятия Гжели, парк на территории «Объединения Гжель», Гжельский Государственный Университет, выставки и музеи. В программе также – чемпионат по гончарному искусству; керамический конкурс «Синница - Дети»; выставка авторской керамики; показательные выступления гончаров за работой на круге и многое другое», – сказали в пресс-службе.
На фестиваль приглашаются начинающие и опытные мастера художественных промыслов, керамические предприятия, студии и мастерские, поставщики материалов и оборудования для производства керамики, художники-керамисты. Победителей конкурсов ждут ценные подарки.

Начало фестиваля – в 10:00. Церемония официального открытия – в полдень.

Адрес проведения фестиваля: Московская область, Раменский м.о., пос. Электроизолятор, д. 85.

Подробную информацию о событии можно найти на сайте.

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В трёх подмосковных лесничествах спрогнозировали IV класс пожарной опасности
26 мая 2025, 18:05

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В трёх лесничествах Подмосковья 27 мая прогнозируется IV класс пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«На большей части территории Московской области во вторник ожидается III класс пожарной опасности. А в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» прогнозируют IV класс», – отметили в ведомстве.
В областном Комлесхозе также напоминаем, что за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Для физических лиц предполагаются штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; а для юрлиц – до 2 млн рублей.

Помимо этого, в некоторых случаях возможно лишение свободы на срок до 10 лет.


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