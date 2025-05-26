Названы место и время проведения областного фестиваля керамики «Синница 2025»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Раменском муниципальном округе 14 июня состоится областной открытый фестиваль российской керамики «Синница 2025». Он приурочен ко Дню народных художественных промыслов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Гости окунутся в мир керамики, посетят с экскурсией предприятия Гжели, парк на территории «Объединения Гжель», Гжельский Государственный Университет, выставки и музеи. В программе также – чемпионат по гончарному искусству; керамический конкурс «Синница - Дети»; выставка авторской керамики; показательные выступления гончаров за работой на круге и многое другое», – сказали в пресс-службе.На фестиваль приглашаются начинающие и опытные мастера художественных промыслов, керамические предприятия, студии и мастерские, поставщики материалов и оборудования для производства керамики, художники-керамисты. Победителей конкурсов ждут ценные подарки.
Начало фестиваля – в 10:00. Церемония официального открытия – в полдень.
Адрес проведения фестиваля: Московская область, Раменский м.о., пос. Электроизолятор, д. 85.
Подробную информацию о событии можно найти на сайте.
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