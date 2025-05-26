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Названы место и время проведения областного фестиваля керамики «Синница 2025»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В Раменском муниципальном округе 14 июня состоится областной открытый фестиваль российской керамики «Синница 2025». Он приурочен ко Дню народных художественных промыслов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Гости окунутся в мир керамики, посетят с экскурсией предприятия Гжели, парк на территории «Объединения Гжель», Гжельский Государственный Университет, выставки и музеи. В программе также – чемпионат по гончарному искусству; керамический конкурс «Синница - Дети»; выставка авторской керамики; показательные выступления гончаров за работой на круге и многое другое», – сказали в пресс-службе.
На фестиваль приглашаются начинающие и опытные мастера художественных промыслов, керамические предприятия, студии и мастерские, поставщики материалов и оборудования для производства керамики, художники-керамисты. Победителей конкурсов ждут ценные подарки.

Начало фестиваля – в 10:00. Церемония официального открытия – в полдень.

Адрес проведения фестиваля: Московская область, Раменский м.о., пос. Электроизолятор, д. 85.

Подробную информацию о событии можно найти на сайте.

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В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения
26 мая 2025, 18:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт перильных, тросовых и металлических барьерных ограждений провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в восьми округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В городской черте ограждения отремонтировали на улице Парковая в Подольске, на улице Профессиональная в Дмитрове и на улице Первомайская в Истре», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы провели в малых населённых пунктах: на дороге в селе Внуково Дмитровского округа, на Осташковском шоссе в мытищинском посёлке Жостово, в деревне Немцово округа Домодедово, в деревне Гришенки округа Чехов, на улице Первомайская в посёлке Мисайлово Ленинского округа и на 76-м километре Каширского шоссе в округе Ступино.

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В трёх подмосковных лесничествах спрогнозировали IV класс пожарной опасности
26 мая 2025, 18:05

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В трёх лесничествах Подмосковья 27 мая прогнозируется IV класс пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«На большей части территории Московской области во вторник ожидается III класс пожарной опасности. А в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» прогнозируют IV класс», – отметили в ведомстве.
В областном Комлесхозе также напоминаем, что за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Для физических лиц предполагаются штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; а для юрлиц – до 2 млн рублей.

Помимо этого, в некоторых случаях возможно лишение свободы на срок до 10 лет.


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В Подмосковье проверили более 2 тысяч яиц на качество и безопасность
26 мая 2025, 17:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала года специалисты региональной Государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, провели свыше 2,1 тысячи лабораторных исследований куриных яиц. Для анализа было отобрано более 1,5 тысячи проб.
При проверке применяются органолептические методы, включающие оценку запаха, цвета, консистенции и соотношения частей белка, а также овоскопия — визуальный контроль целостности скорлупы и состояния содержимого яйца.

В регионе работает 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых задействованы 123 квалифицированных специалиста.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия напомнили, что приобретать продукты следует только в официальных торговых точках, где имеются все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

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Подмосковным автомобилистам перечислили правила поведения на дороге в жару
26 мая 2025, 17:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Синоптики прогнозируют в Московской области до конца недели жаркую погоду. Днём воздух будет прогреваться до +30°С. При этом возможен сильный ветер. В пресс-службе подмосковного Минтранса призвали участников дорожного движения придерживаться правил безопасности в знойную погоду.
«Не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Жара усугубит это состояние и приведёт к потере концентрации внимания. Не оставляйте в машине детей и животных даже на пару минут. Это опасно, так как можно перегреться или переохладиться, если кондиционер включён. Паркуйтесь в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающим экранами», – напомнили в ведомстве.
Особое внимание там обратили на соблюдение правил дорожного движения. Так, нельзя отвлекаться за рулём на телефон, совершать резкие манёвры. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, чаще ориентироваться по зеркалам, так как на дорогах наблюдается большой поток мотоциклистов.
«Летом возрастает число наездов на стоящие транспортные средства. Поэтому в случае поломки автомобиля не оставайтесь на дороге. Сразу переместите машину в крайнюю полосу и позвоните по номеру 112, а сами уйдите за пределы проезжей части. Водители могут не заметить остановившийся автомобиль, что может привести к аварии с тяжёлыми последствиями», – добавили в министерстве.
Отправляясь в дальнюю поездку, следует пить больше воды, обязательно отдыхать каждые 2-4 часа. Останавливайтесь для этого нужно только на специальных площадках или АЗС.

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В Московской области запустили новую технологию организации ОГЭ
26 мая 2025, 17:36

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В 518 пунктах проведения экзаменов в Подмосковье в этом году внедрили новую технологию организации основного государственного экзамена. Её суть раскрыли в пресс-службе Минобразования Московской области.
Контрольно-измерительные материалы теперь поступают в электронном виде по защищённым каналам связи и печатаются прямо в штабе ППЭ перед началом экзамена. По завершении ОГЭ работы участников сканируют на месте и передают на проверку в цифровом формате. Новая технология позволяет минимизировать риски несанкционированного доступа к материалам, исключить возможность подмены бланков, обеспечить максимальную прозрачность, безопасность и объективность процедуры экзамена»
Помимо этого, минимизированы транспортные расходы по доставке экзаменационных материалов, траты на бумагу и печать материалов в типографии.
«Мы делаем большой шаг к цифровой трансформации процедур оценки качества образования. Использование защищённых каналов передачи и цифровая обработка материалов позволяют обеспечить безопасность экзамена на каждом этапе -– от печати до проверки. Это важный вклад в формирование доверия к результатам и поддержки наших учеников», – пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Она добавила, что технологии нового поколения делают проведение ОГЭ более надёжным, современным и справедливым в интересах школьников, педагогов и всей образовательной системы.

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