Международный шахматный фестиваль в Красногорске собрал более 500 участников
В Красногорске завершился Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона». Состоялась церемония награждения победителей и призёров, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Фестиваль проводили впервые с 17 по 26 февраля. Его призовой фонд составил 7,5 миллионов рублей.
«Мы были рады принимать участников фестиваля «Российская шахматная корона» в Подмосковье. Надеемся, что гостям понравилось в России и в Московской области. Отдельное спасибо Сергею Карякину. Не сомневаюсь, что этот турнир станет традиционным. Он знаменателен ещё и тем, что Сергей вернулся в десятку сильнейших рейтинга ФИДЕ», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
За 10 дней провели четыре соревнования: турнир A для титулованных шахматистов и D – для игроков классом ниже с классическим контролем, а также турниры по блицу и рапиду.
«Это важнейший турнир и в дипломатическом смысле. Он показал, что мы не находимся в спортивной изоляции. К нам приехали сильные шахматисты из более чем 20 стран. Была настоящая спортивная борьба, всё решалось за шахматной доской, а не благодаря какой-то политике», – сказал президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин.
В фестивале участвовали более 500 шахматистов и почётных гостей, которые представляли 20 государств. Параллельно с фестивалем в Красногорске проходил Шахматный лагерь Сергея Карякина, где участники могли совместить выступление на турнире и программу с ведущими тренерами России.