Сборная Подмосковья по хоккею выиграла зимнюю Спартакиаду учащихся России
Сборная Московской области завоевала золото XIII зимней Спартакиады учащихся России в соревнованиях по хоккею 3х3 среди юношей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В полуфинале подмосковная команда в упорной борьбе одолела сборную Москвы по буллитам со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:6. А в финале представители региона обыграли команду Санкт-Петербурга по буллитам со счётом 3:2 и заняли первое место.
Соревнования XIII зимней Спартакиады учащихся России по хоккею 3х3 проходили в деревне Большой Суходол Нижегородской области. В турнире участвовали команды девяти регионов.
