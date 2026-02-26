Сборная Подмосковья по хоккею выиграла зимнюю Спартакиаду учащихся России

26 февраля 2026, 21:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала золото XIII зимней Спартакиады учащихся России в соревнованиях по хоккею 3х3 среди юношей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.