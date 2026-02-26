Достижения.рф

Сборная Подмосковья по хоккею выиграла зимнюю Спартакиаду учащихся России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала золото XIII зимней Спартакиады учащихся России в соревнованиях по хоккею 3х3 среди юношей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.



В полуфинале подмосковная команда в упорной борьбе одолела сборную Москвы по буллитам со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:6. А в финале представители региона обыграли команду Санкт-Петербурга по буллитам со счётом 3:2 и заняли первое место.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Соревнования XIII зимней Спартакиады учащихся России по хоккею 3х3 проходили в деревне Большой Суходол Нижегородской области. В турнире участвовали команды девяти регионов.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0