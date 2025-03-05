В Павловском Посаде обсудили благоустройство двора на улице Кузьмина

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Благоустройство дворовой территории дома №49 по улице Кузьмина в Павловском Посаде обсудил с местными жителями первый замглавы главы округа Филипп Ефанов в ходе еженедельного обхода территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Совместно сотрудниками управляющей компании и представителями ресурсоснабжающей организации посетили двор дома № 49 по улице Кузьмина. Местная жительница Ольга обратилась с рядом вопросов по благоустройству придомовой территории и содержанию многоквартирного дома. С коммунальными службами договорились о проведении необходимых работ до 10 марта», — сказал Филипп Ефанов.Он отметил, что принято решение относительно вырубки кустов позади дома и по устранению сырости в подвале. Кроме того, будет проработан вопрос об организации дополнительных мест для парковки машин.
Читайте также:
На масленичных гуляниях в Павловском Посаде съели 7 тысяч блинов
На месте заброшенного ТЦ в центре Павловского Посада разобьют новый сквер
В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов
Лев Каштанов