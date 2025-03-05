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В Павловском Посаде обсудили благоустройство двора на улице Кузьмина

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Благоустройство дворовой территории дома №49 по улице Кузьмина в Павловском Посаде обсудил с местными жителями первый замглавы главы округа Филипп Ефанов в ходе еженедельного обхода территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Совместно сотрудниками управляющей компании и представителями ресурсоснабжающей организации посетили двор дома № 49 по улице Кузьмина. Местная жительница Ольга обратилась с рядом вопросов по благоустройству придомовой территории и содержанию многоквартирного дома. С коммунальными службами договорились о проведении необходимых работ до 10 марта», — сказал Филипп Ефанов.
Он отметил, что принято решение относительно вырубки кустов позади дома и по устранению сырости в подвале. Кроме того, будет проработан вопрос об организации дополнительных мест для парковки машин.

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#обход
Daily Mail: Стармер и Макрон готовы сопровождать Зеленского в его поездке в Вашингтон
Daily Mail: Стармер и Макрон намерены поехать вместе с Зеленским в Вашингтон
05 марта 2025, 09:55

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Там они собираются ознакомить американского лидера Дональда Трампа со своим планом урегулирования на Украине.
Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах. Ранее Макрон уже говорил представителям СМИ, что они совместно со Стармером выдвинули предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении украинской энергетической инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что о прекращении огня на суше речи не идёт, так как из-за протяжённости линии фронта затруднительно контролировать соблюдение условий перемирия.

В публикации отмечается, что президент Франции и британский премьер готовы вместе с Зеленским отправиться в Вашингтон, чтобы представить свой план урегулирования конфликта. Авторы статьи подчёркивают, что Лондон «на всех уровнях» предпринимает меры для того, чтобы убедить Трампа возобновить военную помощь Киеву.

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Трамп заявил о получении «мощных сигналов» от России о готовности к переговорам
05 марта 2025, 08:26

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

США во время переговоров получили «мощные и убедительные сигналы» о том, что российская сторона готова к заключению мирного соглашения по Украине. О этом заявил президент Дональд Трамп в ходе своего выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
Он отметил, что дискуссии сторон были серьёзными и непростыми, а сигналы о готовности к миру, полученные от России, — убедительными.

«Сейчас время прекратить это безумие. <...> Сейчас время завершить эту бессмысленную войну», — сказал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что, желая прекратить вооружённое противостояние, необходимо говорить и взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, что он и намерен делать. Ранее американский лидер сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот уведомил его о своей готовности сесть за стол переговоров.

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Дональд Трамп пообещал вернуть США Панамский канал
05 марта 2025, 06:50

Фото: iStock/3DSculptor

Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация вернет Панамский канал под контроль Штатов. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
На фоне этого Трамп рассказал о крупной американской компании, которая намерена выкупить все порты, окружающие Панамский канал. Президент отметил, что он создавался гражданами США, 38 тысяч из которых погибли в ходе ​строительства канала. На данный момент Панамский канал находится под ​контролем Китая.

Помимо этого Трамп ввел смертную казнь за покушение на представителей полиции. Это президент сделал ​на фоне ужесточения законов, касающихся мигрантов.

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Трамп ввел смертную казнь за покушение на убийство представителей полиции
05 марта 2025, 06:38

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Президент США Дональд Трамп заявил о введении смертной казни за покушение на представителей полиции. Об этом американский лидер сказал в ходе своего выступления в Конгрессе.
Данное заявление Трампа последовало после его рассказа о преступлениях мигрантов в США. На фоне этого президент объявил об ужесточении ряда законов, касающихся нелегалов. Согласно одному из указов, банды нелегальных мигрантов теперь будут приравнены к террористическим группировкам.

К тому же в ходе своей речи Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в американской истории. Помимо этого глава США заявил о снижении и отмене ряда налогов в стране.

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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
05 марта 2025, 06:26

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в американской истории. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
Помимо этого Трамп заявил о снижении и отмене ряда налогов в стране. Так в Штатах уменьшат уровень подоходного налога. К тому же будет отменено налоговое обложение чаевых, соцобеспечения, переработки и на пенсионеров.

Начало выступления Дональда Трампа несколько раз прерывали представители демократической партии. Одного из представителей, Эл Грин, был выведен из зала.

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