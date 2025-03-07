Труженицам тыла из Павловского Посада вручили медали к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне получили труженицы тыла Любовь Семёновна Попова и Зоя Сергеевна Карманова, проживающие в Павловском Посаде. Награды вручили председатель Общественной палаты округа Павел Грязнов и его заместитель Елена Петрова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наши уважаемые ветераны поделились воспоминаниями о тяжёлых военных годах, а в ответ получили слова благодарности за их подвиг. Счастья и здоровья нашим труженикам тыла, низкий поклон всем, кто приближал Победу как на фронте, так и в тылу! Мы помним, мы гордимся!» — сказал Павел Грязнов.
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Ранее памятные медали к 80-летию Победы глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов и его заместители вручили ветеранам и узникам концлагерей.
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