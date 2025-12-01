Межмуниципальный турнир по настольному теннису в Узунове собрал 25 спортсменов
В селе Узуново состоялся традиционный межмуниципальный турнир по настольному теннису памяти М.И. Кабанова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа Серебряные Пруды.
В соревнованиях среди взрослых участвовали 16 теннисистов из городов Озёры, Зарайск, Венёв, Скопин, Михайлов, посёлка Красково, села Узуново и Серебряных Прудов. За звание сильнейших среди подростков боролись девять спортсменов из Узунова и Скопина.
Взрослых участников, согласно рейтингу и жеребьёвке, разделили на три группы. Игры проходили по круговой системе. В финальную часть выходили по два спортсмена от каждой группы.
Победителей и призёров наградили кубками, дипломами и медалями.
