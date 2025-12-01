Межмуниципальный турнир по настольному теннису в Узунове собрал 25 спортсменов

01 декабря 2025, 15:06

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды.

В селе Узуново состоялся традиционный межмуниципальный турнир по настольному теннису памяти М.И. Кабанова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа Серебряные Пруды.