В парке Серебряных Прудов провели соревнования для юных спортсменов
Соревнования «Зимние забавы» состоялись в парке культуры и отдыха «Серебряный» в Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками необычного турнира стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юность».
Мероприятие зарядило всех участников бодростью и подарило положительные эмоции.«Встреча началась с разминки. Затем ребят разделили на четыре команды, в составе которых они играли в различные подвижные игры, развивающие реакцию и меткость, бегали эстафету, а кульминацией «Зимних забав» стало перетягивание каната», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что парк «Серебряный» станет одной из площадок развлекательного областного проекта «Зима в Подмосковье».