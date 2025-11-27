В парке Серебряных Прудов провели соревнования для юных спортсменов

27 ноября 2025, 09:42

Соревнования «Зимние забавы» состоялись в парке культуры и отдыха «Серебряный» в Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участниками необычного турнира стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юность».





«Встреча началась с разминки. Затем ребят разделили на четыре команды, в составе которых они играли в различные подвижные игры, развивающие реакцию и меткость, бегали эстафету, а кульминацией «Зимних забав» стало перетягивание каната», — говорится в сообщении.

