МФЦ Подмосковья победили в двух номинациях всероссийского конкурса

03 ноября 2026, 11:02

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Победу сразу в двух номинациях одержали МФЦ Московской области на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России — 2025»: «Лучший проект» и «Лучшая региональная сеть». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





В номинации «Лучшая сеть» область представила отделения в округах Жуковский, Одинцовский, Мытищи, Подольск и Лобня. И эксперты подтвердили высокое качество их работы. А в номинации «Лучший проект» Подмосковье выставило востребованные у пользователей цифровые решения.





«За этой победой стоит большая команда, которая каждый день работает для жителей региона Мы постоянно развиваем наши центры, чтобы людям было удобнее получать услуги», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.