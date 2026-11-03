МФЦ Подмосковья победили в двух номинациях всероссийского конкурса
Победу сразу в двух номинациях одержали МФЦ Московской области на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России — 2025»: «Лучший проект» и «Лучшая региональная сеть». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
В номинации «Лучшая сеть» область представила отделения в округах Жуковский, Одинцовский, Мытищи, Подольск и Лобня. И эксперты подтвердили высокое качество их работы. А в номинации «Лучший проект» Подмосковье выставило востребованные у пользователей цифровые решения.
«За этой победой стоит большая команда, которая каждый день работает для жителей региона Мы постоянно развиваем наши центры, чтобы людям было удобнее получать услуги», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.Она добавила, что умные технологии помогают выполнять рутинные задачи, благодаря чему у сотрудников остаётся больше времени для решения сложных вопросов