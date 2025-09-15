Три кондитерские фабрики Подмосковья представили сладости на выставке в Дубае
Три подмосковные кондитерские фабрики размещают свою продукцию на крупнейшей международной выставке сладостей ISM Middle East 2025 в ОАЭ, рассказали в Минсельхозе Московской области.
С 15 по 17 сентября свои изделия представляют фабрики «Волшебница» и «Кремлина» из Люберец, а еще «Победа» из Егорьевска.
Производители презентовали зарубежным партнёрам широкий ассортимент шоколада, конфет, трюфелей, зефира и других сладостей. Выставка открывает новые возможности для расширения экспорта и продвижения российских брендов на мировом рынке.
Участие предприятий организовали при поддержке Российского экспортного центра и Фонда ВЭД Московской области. ISM Middle East ежегодно собирает более 500 компаний и свыше 30 тысяч специалистов кондитерской отрасли.
