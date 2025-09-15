Три кондитерские фабрики Подмосковья представили сладости на выставке в Дубае

15 сентября 2025, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Три подмосковные кондитерские фабрики размещают свою продукцию на крупнейшей международной выставке сладостей ISM Middle East 2025 в ОАЭ, рассказали в Минсельхозе Московской области.