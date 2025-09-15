В девяти округах Подмосковья восстановили дорожные знаки

15 сентября 2025, 17:02

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и заменили поврежденные или отсутствующие дорожные знаки в девяти округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы выполнены на шести улицах городов: 3-й Пятилетки в Ивантеевке, Акуловском шоссе в Пушкино, улице Дзержинского в Орехово-Зуеве, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Заводской улице в Щёлкове и Дзержинской улице в Дзержинском.



В сельских населённых пунктах обновили знаки на Центральной улице в деревне Кузнецово (Раменский округ), Заречной улице в деревне Алексино (Истра), Центральной улице в посёлке Пролетарский (Серпухов) и на Можайском шоссе в деревне Шелковка (Рузский округ).



«Отсутствующий или поврежденный знак несёт в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — отметили в Минтрансе.