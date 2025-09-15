Достижения.рф

В девяти округах Подмосковья восстановили дорожные знаки

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и заменили поврежденные или отсутствующие дорожные знаки в девяти округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Работы выполнены на шести улицах городов: 3-й Пятилетки в Ивантеевке, Акуловском шоссе в Пушкино, улице Дзержинского в Орехово-Зуеве, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Заводской улице в Щёлкове и Дзержинской улице в Дзержинском.

В сельских населённых пунктах обновили знаки на Центральной улице в деревне Кузнецово (Раменский округ), Заречной улице в деревне Алексино (Истра), Центральной улице в посёлке Пролетарский (Серпухов) и на Можайском шоссе в деревне Шелковка (Рузский округ).

«Отсутствующий или поврежденный знак несёт в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — отметили в Минтрансе.
Подобные работы ведутся регулярно: специалисты обследуют дороги и оперативно устраняют повреждения элементов инфраструктуры, уделяя особое внимание объектам, влияющим на безопасность движения — знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и освещению.
Дайана Хусинова

