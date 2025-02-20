Мигранту дали три года за одобрение действий террористов в «Крокус Сити Холле»

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Тридцатилетнего мигранта из Киргизии приговорили к трём годам лишения свободы за одобрительный комментарий под сообщением о теракте в «Крокус Сити Холле», дело рассматривал Второй Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС.
Мужчину признали виновным в оправдании террористов на основании написанного им комментария в одном из Telegram-каналов мигрантов, где он назвал напавших на «Крокус Сити Холл» «красавчиками» и отметил их силу духа.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года. Группа вооружённых людей открыла огонь по зрителям, собравшимся на концерт группы «Пикник». В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 145 человек.
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В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года. Группа вооружённых людей открыла огонь по зрителям, собравшимся на концерт группы «Пикник». В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 145 человек.
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Лев Каштанов