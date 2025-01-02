Турция требует от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет заключения для пяти иностранцев, которые связаны с исполнением теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает агентство Anadolu.
Мужчины, которых задержали в Турции, отдавали указания исполнителям теракта в «Крокусе», пообещав им 800 тыс рублей и новые документы. Уточняется, что речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде.
Агентство обнародовало переписку обвиняемого Асоева с одним из исполнителей теракта. Он предлагал выполнить задание — заложить бомбу в торговом центре Vegas.
Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Агентство обнародовало переписку обвиняемого Асоева с одним из исполнителей теракта. Он предлагал выполнить задание — заложить бомбу в торговом центре Vegas.
Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова