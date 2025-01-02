Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Турция требует от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в «Крокусе»

Турция требует от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в «Крокусе»

Anadolu: связанным с терактом в «Крокусе» боевикам грозит 15 лет тюрьмы в Турции
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет заключения для пяти иностранцев, которые связаны с исполнением теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает агентство Anadolu.
Мужчины, которых задержали в Турции, отдавали указания исполнителям теракта в «Крокусе», пообещав им 800 тыс рублей и новые документы. Уточняется, что речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде.

Агентство обнародовало переписку обвиняемого Асоева с одним из исполнителей теракта. Он предлагал выполнить задание — заложить бомбу в торговом центре Vegas.



Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

ФСБ задержала жителя Чебоксар за оправдание теракта в «Крокусе»

В сети появились фото задержанных пособников боевиков, напавших на «Крокус»

Басманный суд продлил арест трём фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
#суд
#арест
#пожар
#владимир путин
#президент
#фсб
#фото
#документы
#мужчины
#рф
Избежавший казни серийный убийца Масалимов вышел из колонии ещё год назад: что известно, где он сейчас, подробности
02 января 2025, 14:58

Фото: кадр из телепрограммы на НТВ

Уфимец Анвар Масалимов, прославившийся тем, что избежал исполнения смертного приговора, в третий раз вышел на свободу. Он вернулся из колонии, отбыв наказание, еще в прошлом году. В свое время Масалимов стал одним из немногих заключенных, освободившихся из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова».
О том, за что Масалимов угодил за решетку, как избежал смертного приговора и почему его вновь, после трех лет на свободе, посадили, расскажет редакция «Радио 1».

Как Масалимов получил смертный приговор


Анвар Масалимов родился в 1955 году в Уфе. Детство и юность он провел в социально благополучной семье без психотравмирующих ситуаций. После окончания средней школы был призван в ряды Советской армии. Затем мужчина женился, спустя некоторое время у него родился сын. До 1980 года он успел поработать в разных сферах: экспедитором, монтажником и разнорабочим.

В 1980 году Анвар Масалимов впервые был признан виновным в убийстве человека. Трагедия произошла в Пермском крае. Мужчина проснулся после алкогольного застолья рядом с телом друга, поэтому на суде он говорил, что ничего не помнит о событиях злополучного вечера. Уточняется, что вина Масалимова была доказана, и он получил свой первый срок – 15 лет. После 11 лет в колонии строгого режима его сначала перевели в колонию-поселение, после чего Масалимов вышел по УДО.

Фото: iStock/Elena Horrmann

В 1992 году мужчина совершил еще одно убийство, за что его прозвали маньяком-расчленителем. Преступление произошло в поселке Комсомольск Томской области. Уфимец жил на квартире у местного пенсионера. Согласно приговору, он убил его во время ссоры — мужчина якобы порвал фотографии семьи Масалимова. В суде тот отрицал свою вину и говорил, что был слишком пьян, чтобы что-то помнить. Согласно информации следствия, Анвар после убийства бросил тело хозяина в печь. Томский областной суд признал его виновным и приговорил к смертной казни. Исполнения приговора он ждал с 1992 по 1997 годы. Когда ввели мораторий, наказание Масалимову сменили на пожизненное заключение.

Почему маньяк-расчленитель второй раз оказался на свободе


В 2016 году Анвар Масалимов стал первым в истории заключенным, вышедшим на свободу из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова». Его освобождение стало возможным благодаря гуманизации уголовного законодательства.

В Уфе после выхода из «Полярной совы» Анвар Масалимов находился на свободе с декабря 2016 по ноябрь 2018. Поначалу его приняли родные сестры, он жил в их дачном доме. Жена развелась с ним еще в 1980 году, после первого приговора, а сын не захотел с ним даже увидеться.

Освободился в третий раз: где сейчас находится Масалимов и представляет ли он угрозу для общества


В дачном доме сестер Масалимов прожил недолго и вскоре съехал на квартиру в Уфе. Там он жил вместе с хозяйкой и ее сожителем и периодически выпивал с ними. Во время одной из таких посиделок сожитель напал на женщину, а Анвар вступился за нее. В пылу драки он ударил оппонента ножом.

«Он меня избил сильно, а Анвар на помощь бросился. Вот только зачем он нож схватил, неужели нельзя словами было объяснить», — вспоминала в беседе с «КП-Уфа» хозяйка квартиры.

Так 63-летний Анвар Масалимов вновь попал за решетку. В 2023 году он в третий раз отбыл наказание и вышел на свободу. В общей сложности он провел в местах заключения 37 лет. После отбытия наказания и возвращения в Уфу он встал на учет, за ним был установлен административный надзор, но истек и его срок. В этом году Масалимову исполнилось 69 лет, где он сейчас находится, неизвестно.

Фото: соцсети

По данным СМИ, по городским чатам Уфы тут же поползли слухи, что Масалимова видели в разных местах города. При это публикуется старая фотография Анвара, когда тому еще было примерно 40 лет.

Читайте также:

Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке

«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню

Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке
#суд
#приговор
#преступление
#убийство
#радио 1
#секс
#школы
#помощь
#нож
#женщина
#обвинение
#родители
#семьи
#совы
#наказание
#фотография
#учёт
#чайковский
#мужчина
#опасность
#дома
#маньяк
#уфа
#земфира
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолет выкатился с посадочной полосы в Красноярском крае после посадки
02 января 2025, 13:26

Фото: istockphoto/rebius

За пределы взлетно-посадочной полосы после посадки выкатился самолет Airbus А321 в Красноярском крае. Об этом проинформировали транспортной прокуратуре. В ведомстве уточнили, что на борту лайнера были 79 человек, причины произошедшего выясняются.
«По предварительным данным, сегодня около 8 часов местного времени в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс из города Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — добавили транспортники.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Перед этим стало известно о снятии временных ограничений в калужском аэропорту и восстановлении регулярных рейсов.

Читайте также:

Специалисты извлекли данные чёрного ящика с упавшего в Южной Корее самолёта

Летевшие в Казань самолёты из Томска Сургута перенаправил на запасной аэродром

Названы причины крушения пассажирского самолёта в Корее
#мир
#россия
#красноярский край
#самолёты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Якутске проверят «китайский клуб» на фоне пропаганды нетрадиционных отношений
02 января 2025, 11:41

Фото: istockphoto/blinow61

«Китайский клуб» в Якутске проверят из-за пропаганды в нем нетрадиционных сексуальных отношений, заявили в мэрии города. Проверкой займутся полицейские с прокуратурой, добавила городская администрация в Telegram-канале.
«Произведен выезд в ночной клуб Number One», — сказано в публикации.
Отмечается, выездная проверка выявила факт, что в заведении выступают приглашенные из Таиланда трансгендеры, чья ориентация не является традиционной.

«[Таким образом], ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола», — резюмировали местные чиновники.
В России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нарушителям грозит штраф до миллиона рублей, а иностранцев также ожидает выдворение с территории государства.

Читайте также:

Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке

Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке

«Первым полетел салат»: В Подмосковье супруги в ходе ссоры выкинули ёлку с 17-го этажа
#мир
#россия
#якутия
#полиция
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке
ТАСС узнал, что замглавы Военно-медицинской академии обвинили во взятке
02 января 2025, 10:44

Фото: iStock/AMilkin

СК России предъявил обвинение заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данному делу также проходят несколько военных и гражданских лиц. В январе прошлого года стало известно, что Вешкин обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Согласно информации ведомства, ущерб оценивался в 40 млн рублей. Теперь дело в отношении замглавы академии переквалифицировано на получение особо крупной взятки.

Читайте также:

Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке

Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане

В центре Петербурга правоохранители провели рейд против мигрантов
#дело
#рейд
#ущерб
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке
CNBC: 11 человек ранены при стрельбе в ночном клубе в Квинсе
02 января 2025, 10:24

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 11 человек. Об этом информируют New York Post и ABC7.
Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна. В правоохранительных органах не раскрыли точное количество жертв, однако уточнили, что ни один человек не находится в критическом состоянии.

По данным New York Daily News, в розыск объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который скрылся с места преступления.

Читайте также:

Расстрелявший 10 людей в Черногории умер от попытки суицида

Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Во Франции сожгли почти тысячу машин в новогоднюю ночь, сотни человек были задержаны
#пострадавшие
#автомобиль
#марки
#ночь
#розыск
#человек
#больницы
#нью-йорк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Первым полетел салат»: В Подмосковье супруги в ходе ссоры выкинули ёлку с 17-го этажа
SHOT: Новогоднюю ёлку выбросили из окна многоэтажки в Подмосковье
02 января 2025, 10:10

Фото: iStock/Tyler Tomasek

Супруги из подмосковного Реутова выбросили ёлку с 17-го этажа прямо 1 января. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, в первый же день года семейная пара долго ссорилась. В результате из окна квартиры на 17-м этаже дома вылетела наряженная ёлка.

Отмечается, что она не упала на прохожих и стоявшие машины. Незадолго до этого из того же окна вылетела тарелка с салатом. Иные подробности в настоящее время уточняются.

Читайте также:

Екатеринбуржец «летел» по дороге верхом на елке, привязанной к Audi

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина запустил салют в толпе прохожих

В Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела ёлка из-за фейерверков
#квартиры
#салют
#ночь
#ёлка
#мужчина
#дома
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню
02 января 2025, 06:01

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Отец и мать в возрасте около 40 лет предстали перед судом в Тонгерене, Бельгия, в прошлом месяце за изнасилование четырех дочек. Самой младшей из пострадавших было 12 лет, самой старшей — 21 год. Одна из девочек была родным ребенком отца, другие три были кровно связаны с матерью. Об этом пишет Mirror ​UK 23 декабря 2024 года.
У отца семейства была ненормальная фиксация на «сексе втроем», и они с женой часто нанимали проституток для исполнения этой мечты. Однако в один момент с деньгами стало туго. Примерно с января 2022 года мужчина начал насиловать дочерей с согласия матери, поскольку не мог оплатить секс-услуги.

​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
Суд сообщает, что женщина забирала девочек из спальни и отводила к своему партнеру. В среднем в день происходило по 9 изнасилований, причем в некоторых принимала активное участие сама мать.

Фото: iStock/Farion_O

Надругательства над детьми выполнялись с четким планом и расчетом: девочек спаивали, давали им миорелаксанты, чтобы жертвы не могли свободно двигаться и вырываться. Помимо этого в доме было много смазки для любого типа насилия, которое могло прийти в голову отцу.

Более юным сестрам твердили совершенно дикие вещи. Одну девочку убедили, что ранняя сексуальная практика в семье откроет путь к успешным отношениям, другая верила, что секс с приемным отцом поможет потерять вес. За отказ от участия в оргии детей грозились вышвырнуть на улицу.

В личных переписках семьи отмечается, что мать активно манипулировала девочками.

«Если вы не согласитесь, то разрушите нашу семью!» — убеждала дочек безнравственная женщина, пытаясь выставить их «злодейками» за то, что те «смеют» переживать о происходящем.
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Ночью 30 декабря 2023 две младшие дочери сумели сбежать на велосипедах и рассказали властям о домашних ужасах. Отмечается, что девочки были в ранах и синяках. Позже у всех четырех детей также обнаружились инфекции, которые передаются сексуальным путем — одна из них хламидиоз.

Отца-насильника приговорили к 15 годам в тюрьме, в то время как мать проведет за решеткой лишь 13 лет. При оглашении наказания в суде отметили, что жестокие родители-педофилы относились к четырем девочкам как к «бесплатным секс-рабыням», пользуясь «семейной связью», чтобы удовлетворять свои потребности.

Читайте также:

В Великобритании рассказали о жуткой дедовщине, наркотиках и насилии на флоте

Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье

«Вписка» с шестью парнями закончилась адом для 16-летней школьницы: как «золотая молодежь» из Питера насиловала подростка
#суд
#секс
#родители
#мать
#семьи
#отец
#изнасилование
#насилие
#избиение
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Екатеринбуржец «летел» по дороге верхом на елке, привязанной к Audi
02 января 2025, 05:07

Фото: iStock/Tyler Tomasek

В центре Екатеринбурга очевидцы засняли, как мужчина, сидя на елке, привязанной к автомобилю Audi, пронесся по улицам города на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Кстати эти же, недалёкого ума товарищи, на большой скорости, с привязанной к машине человеком на ёлке, пронеслись по центру города, запуская салют», — подписали в канале под видео, на котором показан летящий верхом на елке по проезжей части человек, ссылаясь на прошлый пост.



По данным очевидцев, ранее участники мероприятия запускали фейерверки прямо из машин и дрифтили вокруг них.

Если точнее, то «умники» устроили феерическое шоу возле одного из аутлетов города. Пикап, иномарки с гирляндами и мощные салюты стали частью зрелища. Основная часть фейерверков запускалась из кузова автомобиля, а также была расставлена по кругу для создания зоны контролируемого заноса.

Несмотря на потенциальную опасность, которую представляют эти действия, никто пока не пострадал и официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Читайте также:

Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

«Сердюков далеко не на ее уровне»: возможно ли счастье в паре, если Бородина зарабатывает в 30 раз больше жениха?

Байден рассказал о виновнике теракта в Новом Орлеане
#мероприятия
#шоу
#мужчина
#опасность
#telegram
#люди
#екатеринбург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден рассказал о виновнике теракта в Новом Орлеане
Байден: виновник теракта в Новом Орлеане записал видео с угрозами
02 января 2025, 04:48

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане, штат Луизиана, произошло нападение на людей, пришедших на праздничные гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу, после чего открыл по людям огонь. Президент США Джо Байден заявил, что исполнитель теракта многие годы служил в американской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Личность нападавшего была установлена полицией.

Байден уточнил, что подозреваемый, 42-летний Шамсуд Дин Джаббар из Техаса, был резервистом сухопутных войск до недавнего времени. За несколько часов до атаки он опубликовал видео, в котором заявил, что вдохновлялся ИГИЛ* и выразил намерение убивать.

Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя дополнительные обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что в Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.

Читайте также:

Возросло число погибших от теракта в Новом Орлеане

Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Умер бывший депутат Госдумы, «Чёрный полковник» Виктор Алкснис

*организация признана террористической и запрещена в РФ
#сша
#нападение
#президент
#ночь
#расследование
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате