Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» получили материалы следствия для ознакомления

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Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске на этой неделе получат для ознакомления материалы, собранные следователями. Этих самых фигурантов почти три десятка.
Об этом сообщает газета «Коммерсант». Исполнителям террористического акта и их пособникам уже предъявлены обвинения в окончательной редакции. Большинство ждет пожизненный срок, при этом расследование продолжается, уточняет издание.
Также сообщается, что в деле появляются новые фигуранты. В частности, ведется розыск двух выходцев с Северного Кавказа, которые участвовали в снабжении террористов оружием. Дело о теракте будет рассматривать Второй Западный окружной военный суд.
22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям, ожидавшим концерт группы «Пикник». Прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Также сообщается, что в деле появляются новые фигуранты. В частности, ведется розыск двух выходцев с Северного Кавказа, которые участвовали в снабжении террористов оружием. Дело о теракте будет рассматривать Второй Западный окружной военный суд.
22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям, ожидавшим концерт группы «Пикник». Прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Александр Бойцов