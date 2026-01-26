Михаил Мишустин оценил реализацию Народной программы в регионах

26 января 2026, 19:26

оригинал Фото: пресс-служба Правительства Российской Федерации

Председатель Правительства России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил, что реализация Народной программы в регионах идет успешно и отражает реальные запросы жителей страны. Об этом сообщили в Аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.





По его словам, совместная работа Правительства и партии направлена на конкретные изменения в жизни людей и уже дает ощутимые результаты. Одним из ключевых итогов прошлого года он назвал подготовку и корректировку федерального бюджета.

«Наиболее весомый итог работы Правительства и партии за прошлый год — подготовка проекта бюджета, его корректировки. Поправки, которые были выдвинуты «Единой Россией», позволили дополнительно выделить свыше 174 миллиардов рублей на ряд социально значимых направлений», — подчеркнул Михаил Мишустин.



Фото: Медиасток.РФ

«Работа партии и Правительства нацелена на положительные изменения в жизни людей в самых различных сферах, в транспортной, строительной, дорожной, в здравоохранении, в том числе и по повышению доступности лекарств для граждан по всей стране в каждом населенном пункте», — отмечает Председатель Правительства РФ.