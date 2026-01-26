Михаил Мишустин оценил реализацию Народной программы в регионах
Председатель Правительства России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил, что реализация Народной программы в регионах идет успешно и отражает реальные запросы жителей страны. Об этом сообщили в Аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.
По его словам, совместная работа Правительства и партии направлена на конкретные изменения в жизни людей и уже дает ощутимые результаты. Одним из ключевых итогов прошлого года он назвал подготовку и корректировку федерального бюджета.
«Наиболее весомый итог работы Правительства и партии за прошлый год — подготовка проекта бюджета, его корректировки. Поправки, которые были выдвинуты «Единой Россией», позволили дополнительно выделить свыше 174 миллиардов рублей на ряд социально значимых направлений», — подчеркнул Михаил Мишустин.Эти средства направили на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, ускорение капремонта школ, обновление инфраструктуры научных организаций, продолжение газификации, строительство дорог и благоустройство сельских территорий.
В ходе реализации Народной программы в регионах открывают десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, а еще строят школы и детские сады. Эти объекты напрямую влияют на качество жизни людей.
Михаил Мишустин также отметил вклад «Единой России» в поддержку защитников Отечества и их семей. В прошлом году партия выступила инициатором ряда законов, которые расширили меры социальной защиты участников СВО.
«Работа партии и Правительства нацелена на положительные изменения в жизни людей в самых различных сферах, в транспортной, строительной, дорожной, в здравоохранении, в том числе и по повышению доступности лекарств для граждан по всей стране в каждом населенном пункте», — отмечает Председатель Правительства РФ.В числе конкретных инициатив он упомянул законопроект о передвижных аптечных пунктах. Документ подготовили депутаты и сенаторы, он уже прошел первое чтение и получил положительное заключение Правительства. Кроме того, активную работу продолжают и в сфере миграционного законодательства.
Народную программу «Единой России» формируют на основе наказов избирателей и национальных целей, которые обозначил президент России Владимир Путин. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев заявлял, что основные положения программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в 2021 году, практически выполнили. Сейчас партия сосредоточилась на подготовке новой Народной программы и выборах 2026 года.