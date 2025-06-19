Создание птицеводческого комплекса в Кашире поднимет производство яиц в 4 раза
В Кашире создадут современный птицеводческий комплекс по производству яиц. Соглашение об этом на ПМЭФ-2025 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и акционер группы компаний «Лето» Алексей Зеленков.
«Благодаря реализации проекта производство пищевых яиц в Подмосковье увеличится в четыре раза. Новая птицефабрика в Кашире рассчитана на 550 млн яиц в год. При этом за весь 2024-й в Московской области произвели только 199 млн яиц. Остальной объём для огромного рынка столичного мегаполиса везём из других регионов. Инвестор готов вложить 6 млрд рублей в строительство комплекса. Дополнительно будет создано 300 рабочих мест», – заявил Воробьёв.На птицефабрике будет шесть корпусов для выращивания молодняка, восемь – для содержания основного стада кур-несушек, а также комбикормовый цех и распределительный центр для сортировки и упаковки.
Группа компаний «Лето» входит в топ-10 производителей куриного яйца в России. Компания была основана в 1996 года и производит в Белгородской области более 650 млн яиц ежегодно. Теперь подразделение холдинга ООО «Белянка» запустит современную птицефабрику в Кашире. Компания уже приступила к первому этапу строительства.
Для реализации проекта предполагаются региональные меры поддержки – возмещение затрат на оборудование и технику, льготное кредитование, налоговые льготы.