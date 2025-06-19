В Кашире построят первый в Подмосковье завод по переработке рапса и сои

19 июня 2025, 17:26

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2026 году в Кашире появится комплекс по переработке масленичных культур. Соглашение о сотрудничестве на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор ООО «Рапстар» Олег Ивакаев.







«Ежегодно новый комплекс в Кашире сможет перерабатывать до 340 тыс. тонн масленичных культур – рапса и сои, а в перспективе и льна. Это первый подобный завод в Московской области. У нас много этих культур, но своей переработки не было. Видим здесь серьёзный экспортный потенциал – рапсовое и соевое масла могут продаваться в неограниченном объёме в Китай. А на внутреннем рынке востребован рапсовый и соевый шрот –продукт, важный для животноводческих и птицеводческих предприятий», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО / Екатерина Агеева





«Строим новый комплекс именно в Подмосковье, так как здесь очень большая сырьевая база. Мощность нового завода – 1 тыс. тонн в сутки по сырью. Будем производить рапсовое и соевое масло на экспорт, а также соевый и рапсовый шрот, который планируем поставлять на внутренний рынок – комбикормовым заводам, птицеводческим, свиноводческим и животноводческим хозяйствам!», – поделился планами Олег Ивакаев.