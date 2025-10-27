Михаил Шувалов официально возглавил Дмитровский городской округ

27 октября 2025, 11:06

Фото: пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа

В Дмитрове 24 октября состоялась торжественная церемония инаугурации Михаила Шувалова. Совет депутатов округа единогласно утвердил его кандидатуру на пост главы. Срок его полномочий — пять лет, отметили в местной Администрации.





Во время церемонии Михаил Шувалов принёс присягу и получил должностной знак главы Дмитровского муниципального округа.



Поздравили нового руководителя округа замначальника Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России, полковник Николай Илямаков, депутат Госдумы Ирина Роднина, зампред Мособлдумы Александр Наумов и многие другие.



«Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Дмитровского округа. Ваше избрание — свидетельство оказанного доверия, признание Вашего профессионального опыта и управленческих качеств. Перед Вами стоят масштабные задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию округа, повышению качества жизни людей», — подчеркнул Председатель Совета депутатов округа Андрей Савин.

«Кто бы мог сказать сорок лет назад мальчугану из Кимр, который столько раз проезжал через старинный Дмитров, что он станет его главой! Спасибо Господу Богу — он всегда меня сопровождает. Спасибо моей семье, отцу, маме — светлая ей память, моей супруге и дочерям, которые каждый день мне дарят свою любовь. Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, депутатам Совета депутатов округа за то, что поверили мне и доверили столь высокий пост. Я и моя команда не имеем права подвести ожидания наших жителей, это большая ответственность и обязанность. Нам предстоит пройти большой путь, и мы в самом его начале», — отметил в своей речи Михаил Шувалов.

