В подмосковном Зарайске завершают благоустройство новой зоны отдыха

27 октября 2025, 10:46

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

В Зарайске продолжают благоустраивать сквер в посёлке Завод строительных материалов. Работы проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Территорию для благоустройства выбрали голосованием, рассказали в Администрации муниципального округа Зарайск.