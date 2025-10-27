В подмосковном Зарайске завершают благоустройство новой зоны отдыха
В Зарайске продолжают благоустраивать сквер в посёлке Завод строительных материалов. Работы проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Территорию для благоустройства выбрали голосованием, рассказали в Администрации муниципального округа Зарайск.
Сейчас подрядчики завершают укладку дорожек и готовят основание под спортивную и детскую площадки. Обе зоны заасфальтируют. На территорию уже завезли плодородный грунт. Сейчас здесь выравнивают площадку под будущие зеленые насаждения.
В ближайшее время в сквере установят новые качели, лавочки и фонари. Готовность объекта — около 70%. Завершить благоустройство планируют уже в ноябре этого года.
Новая зона отдыха станет комфортным пространством для жителей и гостей Зарайска. Здесь можно будет проводить время с семьёй, заниматься спортом и просто гулять на свежем воздухе.
