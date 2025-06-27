В Подмосковье при уборке валежника нашли гнездо дрозда и дальневосточный гриб
Возле посёлка Ашукино городского округа Пушкинский лесничие обнаружили во время уборки неликвидной древесины интересные находки. О них рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сначала заметили гнездо с яйцами голубого цвета – будущим потомством певчего дрозда. Как правило, птицы строят гнёзда ближе к стволу дерева на крупных ветвях. При этом используют стебли растений, мох и лишайники, а изнутри обмазывают слоем глины и древесной трухи. Особенность гнезда певчего дрозда – полное отсутствие подстилки», – пояснили в пресс-службе.А позже на территории того же Тютчевского участкового лесничества обнаружили трутовик Швейница, который нечасто можно встретить в подмосковных лесах.
«Несмотря на урбанизацию, расширение городов и посёлков, в небольших лесных массивах ещё можно встретить такие приятные сюрпризы», – сказал ведущий инженер-лесопатолог Московского учебно-опытного филиала ГАУ Мособллеса Игорь Крайнов.Как пояснили в ведомстве, это один из самых распространённых грибов в лесах Дальнего Востока. Он растёт на хвойных деревьях – сосне корейской, ели сибирской, пихтах белокорой и сахалинской. Часто встречается у лиственниц.